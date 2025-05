saiba-quais-grandes-nomes-da-cultura-brasileira-inspiram-os-desfiles-do-carnaval-de-2026

Em 2026, a Marquês de Sapucaí vai se transformar em um grande palco para homenagear artistas que ajudaram a escrever a história da cultura brasileira. Nomes que viraram lendas e que agora ganham homenagens nos sambas-enredo.

Cada escola escolheu um nome. Cada nome carrega um legado. E cada legado será contado em versos, fantasias e muita emoção.

Veja quem são os artistas que terão sua história cantada por milhares de vozes no Carnaval 2026:

Rita Lee – Mocidade Independente de Padre Miguel

“Rita Lee, a padroeira da liberdade” será o grito de guerra da Mocidade no próximo ano. A escola de Padre Miguel vai vestir a Sapucaí com as cores da rebeldia e da criatividade para homenagear a roqueira que deixou seu legado na música.

O desfile irá abordar a revolução musical, estética e comportamental promovida por Rita, que faleceu em 2023. A proposta do carnavalesco Renato Lage é transformar a Sapucaí em um tributo à ousadia e à autenticidade da rainha do rock nacional.

Ney Matogrosso – Imperatriz Leopoldinense

Ney Matogrosso será o enredo da Imperatriz Leopoldinense em um desfile que pretende traduzir em alegoria o que ele representa: transgressão, beleza e liberdade.

Aos 84 anos, Ney será celebrado em vida por uma escola que já coleciona nove títulos no Grupo Especial. O carnavalesco Leandro Vieira promete um desfile que mistura música, e ousadia, trazendo à tona a estética e importância do artista que desafiou gêneros e padrões.

Heitor dos Prazeres – Unidos de Vila Isabel

A azul e branca de Noel Rosa volta seu olhar para o passado com o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, que homenageia o multiartista Heitor dos Prazeres.

Cantor, compositor, pintor e figura central na fundação das primeiras escolas de samba do país, Heitor será lembrado por seu legado artístico e cultural. A Vila Isabel promete reviver a conexão entre África e Brasil através das cores, dos sons e dos sonhos de Heitor.

Rosa Magalhães – Acadêmicos do Salgueiro

A maior campeã da história do Sambódromo também será tema de enredo no Carnaval 2026. Rosa Magalhães, falecida em 2024, será reverenciada pelo Salgueiro com o enredo “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”.

Artista plástica, professora, cenógrafa e figurinista, Rosa marcou o Carnaval com desfiles memoráveis, enredos lúdicos e riqueza estética. A escolha do Salgueiro, escola onde ela estreou como carnavalesca, traz ainda uma camada de memória afetiva e reconhecimento à sua história.