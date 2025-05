saiba-qual-foi-o-filme-premiado-com-a-palma-de-ouro-em-cannes

A Palma de Ouro do Festival de Cannes 2025 foi entregue neste sábado (24/5) ao filme A Simple Accident, do cineasta iraniano Jafar Panahi.

Reconhecido por obras como O Balão Branco (1995), Isto Não é um Filme (2011) e Táxi (2015), Panahi é um dos principais nomes do cinema iraniano contemporâneo — e também alvo constante de repressão em seu país. Ele já foi preso por acusações de “propaganda contra o sistema” e chegou a iniciar uma greve de fome durante sua detenção, que durou quase sete meses.

A Simple Accident acompanha Vahid, interpretado por Vahid Mobasseri, um homem que sequestra alguém com uma prótese na perna — por acreditar que ele seja o mesmo torturador que o brutalizou na prisão e destruiu sua vida. Em busca de respostas, Vahid decide consultar outros ex-presos para confirmar a identidade do sequestrado, antes de decidir seu destino.

O Grande Prêmio do Júri, a segunda principal honraria do festival, foi concedido a Sentimental Value, novo filme do aclamado cineasta norueguês Joachim Trier.

O Agente Secreto em Cannes

O filme brasileiro O Agente Secreto não ganhou o principal prêmio, mas foi premiado com os Cannes de melhor ator (Wagner Moura) e melhor diretor (Kleber Mendonça Filho) no festival.

Além disso, a produção também foi recebeu o troféu da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai (AFCAE), no Festival de Cannes, na França.