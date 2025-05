saiba-qual-o-limite-de-temperatura-seguro-para-as-patas-dos-cachorros

Um dia quente pode ser divertido para passeios ao ar livre com cachorros, mas também traz riscos invisíveis — especialmente para as patas sensíveis. Você sabe qual é o limite de temperatura que pode causar queimaduras ou outros problemas ao seu pet? Descubra como proteger seu cachorro do asfalto quente.

A temperatura considerada confortável para a maioria dos cães gira em torno de 21°C. No entanto, quando o termômetro ultrapassa os 29°C, especialmente em dias com sol forte e pavimento exposto o dia inteiro, passear pode ser perigoso.

O asfalto pode queimar as patas dos cães?

O asfalto, concreto, areia e até grama artificial podem atingir temperaturas extremamente altas. Por exemplo, quando o ar está em torno de 30°C, o asfalto pode chegar a 61°C, o suficiente para causar queimaduras graves nas patas em poucos minutos.

Dica prática: toque o chão com a mão por 10 segundos. Se estiver quente demais para você, também estará para seu cão. Além das queimaduras nas patas, o calor intenso pode provocar estresse térmico e até insolação, ambos com consequências graves.

Continue a leitura no site Cães Online, parceiro do Metrópoles.