Saiba quem é a freira que chamou atenção pela beleza em Goiânia. Vídeo

Um vídeo recente gravado em Goiânia (GO) ganhou as redes sociais ao mostrar uma freira vendendo adereços religiosos na cidade. O que mais chamou atenção, no entanto, foi a beleza da irmã Eva, que rapidamente se tornou assunto entre os internautas.

Irmã Eva, cujo nome de registro é Kamila Cardoso, já foi modelo e miss. A jovem de 21 anos, natural de Patos de Minas (MG), deixou a carreira aos 18 para dedicar-se à vida religiosa.

A freira é da Congregação Sancta Dei Genitrix, que não está ligada a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja é comandada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, que, nas redes sociais, acumula mais de 287 mil seguidores.

Leia também

O vídeo que exalta a beleza de irmã Eva já conta com milhões de visualizações e mais de 600 mil curtidas. Internautas compararam a aparência de Eva com a personagem irmã Cecília, da novela Carinha de Anjo.

Irmã Eva, assim como outras freiras, mantém presença constante nas redes sociais, mostrando os trabalhos sociais realizados pela congregação.