Saiba quem é a piloto de 23 anos que pousou avião que levava Lívia Andrade

Nayane Beatriz Porto Barros, de 23 anos, foi a piloto que conseguiu pousar o avião com problemas no trem de pouso na noite da última quinta-feira (29/5), em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A jovem tem, nas redes sociais, registros de julho de 2022 pilotando aviões de pequeno porte. Ela se formou em ciências aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) Goiás, em 2022.

Em agosto do ano passado, Nayane virou comandante e passou a realizar os chamados voos solo.

Nove meses depois, na última quinta-feira (29/5), a piloto precisou realizar um pouso de emergência no interior de São Paulo.

Avião com problemas

Em uma nota publicada nas redes sociais, Nayane contou que tinha ido buscar três passageiros em Pires do Rio, em Goiás, e na sequência seguiu rumo para o Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Uma das passageiras era a apresentadora de televisão Lívia Andrade.

Na descrição, Nayane conta que a falha no trem de pouso apareceu na fase de aproximação de aterrissagem. A tripulação tentou repetir o procedimento normal por mais duas vezes. Além disso, a piloto fez “passagens baixas sobre a pista” para que a torre de comando do Campo de Marte pudesse auxiliar “verificando visualmente quanto ao abaixamento do trem de pouso”.

Enquanto a comunicação entre tripulação e torre de comando do aeroporto acontecia, a Polícia Militar (PM) foi acionada e acompanhou a movimentação da aeronave com o helicóptero Águia.

Nayane contou que após constatar o problema, decidiu efetuar um procedimento secundário, onde o trem de pouso seria abaixado manualmente, “conforme previsto no manual e check list da aeronave”.

Além disso, a tripulação decidiu pousar no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a nota da piloto, a decisão foi motivada pelo local ter uma pista melhor e também menos fluxo de tráfego aéreo.

Após realizar o procedimento secundário de abaixamento do trem de pouso, a tripulação obteve sucesso e prosseguiu para um “pouso normal e seguro”.

Nayane também afirmou que a manutenção da aeronave do prefixo PT-LHZ, do modelo king Air E90, está em dia, assim como a tripulação estava devidamente habilitada para o voo.

“Eventos dessa natureza podem acontecer, por isso é importante uma tripulação devidamente habilitada e preparada para o voo, além disso uma manutenção em dia”, diz o relato.

Avião com problemas

No início da noite da última quinta-feira (29/5), um avião começou a andar em círculos em cima do Aeroporto Campo de Marte, no bairro Santana, zona norte de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), a aeronave apresentou problemas no acionamento do trem de pouso e por isso o helicóptero Águia da corporação foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Depois da comunicação da piloto com a torre de comunicação do aeroporto, foi decidido que o pouso de emergência seria realizado em Jundiaí.

O procedimento foi bem-sucedido e o avião pouso em segurança por volta das 19h38 da última quinta.

A apresentadora de televisão Lívia Andrade estava na aeronave e está bem.

O avião está no nome de uma empresa do ramo do Agronegócio, cujo sócio é o sogro de Lívia Andrade.

Nayane encerra a descrição dizendo que fez exatamente o que é previsto pelo manual do fabricante. “Tudo ocorreu conforme esperado. Mais uma vez, obrigada a todos pelo carinho”.