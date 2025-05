Saiba quem é Lélia Salgado, artista e viúva de Sebastião Salgado

Lélia Wanick Salgado, de 78 anos, é arquiteta, designer, curadora e ambientalista, conhecida mundialmente não apenas por seu trabalho, mas também por sua longa e intensa parceria, pessoal e profissional, com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu nesta sexta-feira (23/5), aos 81 anos.

O casal esteve junto por 61 anos, em uma relação marcada não apenas pelo amor, mas por uma colaboração artística fundamental. Foi Lélia quem editou livros e organizou as principais exposições de Sebastião ao redor do mundo, sendo considerada por muitos críticos e especialistas uma peça essencial para o sucesso e o impacto global da obra do fotógrafo.

Lélia e Sebastião se conheceram em 1964, em Vitória, no Espírito Santo. Ela, então com 17 anos, era a caçula de uma família com nove irmãos, professora primária, dava aulas de piano e estudava na Aliança Francesa. Sebastião, de 20 anos, era o único homem entre sete irmãs, cursava economia e também dava aulas na mesma instituição onde se encontraram. O casamento aconteceu três anos depois.

Em 1969, o casal deixou o Brasil, exilando da França em decorrência da repressão do regime militar. Foi em Paris que Lélia aprofundou sua formação em arquitetura e se consolidou como curadora e designer, colaborando estreitamente com o marido em seus projetos fotográficos.

COLOGNE, GERMANY – FEBRUARY 06: Brazilian documentary photographer Sebastiao Salgado and his wife Lelia Wanick Salgado attend the exhibition opening "Gold" by Sebastiao Salgado at Galerie Bene Taschen on February 06, 2020 in Cologne, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

MILAN, ITALY – MAY 11: Sebastiao Salgado and Lelia Wanick Salgado attend the Photographic Exhibition Inauguration of Sebastiao Salgado's "Amazonia" at Fabbrica del Vapore on May 11, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Prandoni/Getty Images)

Sebastião Salgado

Sebastião Salgado

Além do trabalho conjunto no campo das artes, Lélia e Sebastião também foram parceiros no ativismo ambiental. Em 1998, fundaram o Instituto Terra, organização dedicada à recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica no Vale do Rio Doce, Minas Gerais — um projeto que se tornou referência internacional em restauração ecológica.

O casal teve dois filhos: Juliano Ribeiro Salgado, de 51 anos, cineasta que co-dirigiu o premiado documentário O Sal da Terra (2014), sobre a trajetória do pai; e Rodrigo, de 45 anos, pintor que nasceu com síndrome de Down e encontrou na arte um meio de expressão e realização.

Discreta, mas decisiva, Lélia Wanick Salgado segue sendo uma das figuras mais relevantes no meio artístico e ambiental, reconhecida pelo seu trabalho incansável na promoção da fotografia, na curadoria de exposições de grande impacto e na defesa ambiental.

