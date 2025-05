Saiba quem é o homem desaparecido há 15 anos encontrado nas ruas de SP

O homem que desapareceu há 15 anos e foi encontrado vivendo em situação de rua em uma cidade de São Paulo foi identificado como Anderson Bezerra Rufino dos Santos (foto em destaque), de 31 anos.

O homem sumiu em 23 de julho de 2010. Com 16 anos à época, ele saiu de casa, na região na Baixada Fluminense (RJ), sem falar para onde estava indo.

Anderson foi encontrado na última segunda-feira (22/5), no centro de Jacareí, cidade de São Paulo. Denunciantes disseram que ele estava em frente a uma agência bancária vendendo artesanato.

Leia também

O serviço de inteligência da Polícia Militar de São Paulo e Policiais Militares da 1ª Cia PM do 41º BPM foram acionados e conseguiram encontrar Anderson.

A mãe dele, Rosane Bezerra, recebeu a notícia da localização de seu filho com surpresa, já que não tinha mais esperanças de encontrá-lo com vida.

Na tarde dessa segunda-feira (26/5), o Programa Desaparecidos, do Disque Denúncia, divulgou o cartaz falando que Anderson tinha sido encontrado.

“Esse resultado positivo do programa Desaparecidos do Disque Denúncia traz uma esperança para as famílias e amigos das pessoas que estão em situação de desaparecimento”, disse Renato Almeida, Coordenador-Geral do Disque Denúncia.

“Demonstra que existe uma rede de apoio que não desiste, que estará sempre em busca de resultados como esse”, completou.