Saiba quem é Rezende, ex que Virginia Fonseca segue no Instagram

Antes de engatar o relacionamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca ficou famosa por namorar Rezende, youtuber que acumula mais de 30 milhões de inscritos na plataforma.

Os dois estiveram juntos entre 2018 e 2020. Depois da separação, no mesmo ano, Virginia começou a relação com o filho de Leonardo.

Fim do casamento de Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de cinco anos nesta terça-feira (27/5)

A notícia foi divulgada por meio de uma publicação nas redes sociais, nos perfis pessoais dos dois

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho

Virginia e Zé são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Quem é Rezende

Nascido em Londrina, no Paraná, Rezende é um youtuber de sucesso. Atualmente com 28 anos, ele conta com mais de 14 bilhões de visualizações no canal.

Na adolescência, foi jogador de futsal e chegou a ser contratado como goleiro por um time da Itália. No entanto, ele preferiu trocar a carreira de atleta pela de criador de conteúdo.

Além do enorme sucesso no YouTube, Rezende também tem grande destaque nas redes sociais, acumulando mais de 13 milhões de seguidores somente no Instagram.

Suposta paternidade

No ano passado, internautas começaram a especular sobre a paternidade da filha mais velha de Virginia, Maria Alice.

Virginia não gostou da situação e disse que levaria o caso para o jurídico. “Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família!”, escreveu ela, na época.