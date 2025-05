saiba-quem-era-o-jogador-de-futebol-morto-a-tiros-ao-defender-mulher

O jogador de futebol de 19 anos que foi morto a tiros após defender a esposa após um assédio sexual foi identificado como Ezequias Junior Vieira dos Santos (foto em destaque).

O atleta era atacante do Fast Clube, de Manaus (AM). Ele também havia representado o Manaus no título da Super Copa da Floresta, em dezembro de 2024, contra a seleção de Silves.

No Fast Clube, Ezequias disputou a última edição da Copinha. O atacante jogou contra Votuporanguense e Floresta. Na carreira, ele ainda passou pela bases de outros times, como Comercial e Capivariano.

Veja imagens do jogador:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ezequias Junior Vieira dos Santos, de 19 anos

Reprodução 2 de 3

Ezequias era atacante do Fast Clube

3 de 3

O jogador foi morto a tiros ao defender a esposa

Reprodução

Mais detalhes do crime:

O homicídio foi cometido na noite dessa quarta-feira (21/5), na zona leste de Manaus (AM).

Após a mulher ter sofrido assédio, o jogador teria discutido com o envolvido em uma quadra de esportes.

Ezequias Junior Vieira dos Santos foi baleado no espaço esportivo.

Ao ser socorrido, enquanto estava dentro de um carro, uma dupla em uma moto o alcançou e disparou outras vezes.

As câmeras de segurança de uma rua mostram o momento em que o motociclista e o atirador se aproximam do carro.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Veja o vídeo:

Leia também

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso para identificar e prender o autor dos disparos.