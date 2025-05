salah-entra-para-seleto-grupo-com-cristiano-ronaldo,-henry-e-de-bruyne

Eleito melhor jogador da Premier League neste sábado (24/5), Mohamed Salah se tornou o jogador que mais vezes venceu o prêmio. Ele está empatado com o seleto grupo composto por Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic e Kevin de Bruyne. Todos foram premiados com o troféu individual em duas oportunidades.

Campeão e principal jogador do Liverpool, Salah é o artilheiro e o líder de assistências do torneio, com 28 gols e 18 assistências em 37 partidas pela competição. Os Reds jogam a última rodada da Premier League neste domingo (25/5), às 12h.

Maiores vencedores de “melhor jogador” da Premier League

Thierry Henry – 03/04 e 05/06

Cristiano Ronaldo – 06/07 e 07/08

Nemanja Vidic – 08/09 e 10/11

Kevin De Bruyne – 19/20 e 21/22

Mohamed Salah – 17/18 e 24/25

