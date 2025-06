Salário médio dos acreanos supera o Nordeste, mas fica abaixo da média nacional; confira valores

O Acre encerrou 2024 com uma renda média real de R$2.563, valor abaixo da média nacional, que foi de R$3.225, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (30) pelo site Brasil em Mapas, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.

Apesar do rendimento modesto em comparação ao cenário nacional, o Acre se destaca positivamente frente a alguns estados do Nordeste, como Maranhão (R$2.049), que aparece na última colocação, além de Ceará, Bahia e Piauí. A disparidade entre as regiões brasileiras continua sendo um fator marcante: a renda média no Distrito Federal, que lidera o ranking, chegou a R$5.043, praticamente 2,5 vezes maior que a do Maranhão. O DF se beneficia, segundo o IBGE, da forte concentração de servidores públicos, o que impulsiona a média salarial local.

Em escala nacional, o ano de 2024 foi de avanço no poder de compra dos brasileiros. O país registrou o maior rendimento médio real da série histórica da pesquisa, com um crescimento de 3,7% em relação a 2023, que também havia apresentado um aumento expressivo, de 7,2%. Essa recuperação acontece após duas fases críticas para a renda da população: a recessão de 2015-2016 e os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021.

Alguns estados nordestinos lideraram o crescimento em 2024. Pernambuco teve alta de 20%, seguido por Alagoas (17%) e Sergipe (16,5%). Em contraste, houve retração em outras regiões: Paraíba e Piauí registraram queda de 8%, enquanto o Amazonas caiu 7,3% e o Pará, 4,3%.