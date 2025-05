Samambaia domina jogo e vence o Cruzeiro-DF no Candangão Sub-20

O Samambaia venceu o terceiro jogo seguido e continua invicto no Candangão Sub-20. A equipe venceu o Cruzeiro-DF por 1 x 0, em parida realizada na manhã deste sábado (24/5), com gol marcado por Vitinho, e lidera o grupo A.

O time foi melhor durante toda a partida na casa do adversário, mas parou em uma grande atuação do goleiro Carlão. Confira como foi a partida:

Primeiro Tempo

A primeira chegada foi dos donos da casa, ainda com menos de um minuto. Julim ganhou da defesa, invadiu a área e finalizou, para boa defesa de Guilherme. O Samambaia respondeu aos cinco minutos. Isaque lançou para Relre que, de canhota, chutou forte, mas o goleiro defendeu em dois tempos.

O Samambaia ficou perto de abrir o placar aos 13 minutos. Isaque ficou com a sobra na entrada da área e chutou forte, mas a bola desviou e ficou fraca para o goleiro. Aos 21 minutos, o time perdeu uma grande oportunidade. Yuri dominou e deu ótimo passe para Naruto, que na esquerda carregou e na saída do goleiro tentou cavar, mas Carlão estava atento.

Aos 34 minutos, o Samambaia teve outra boa chance. Em cruzamento de Isaque após cobrança de falta, Wellington cabeceou na primeira trave e por pouco não abriu o placar. Aos 39 minutos, outra grande chance para os visitantes. Relre foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro, que com os pés desarmou o atacante.

No lance seguinte, o Cachorro Salsicha teve boa chance. Naruto ganhou a dividida e passou para Isaque, que fez o drible e chutou forte para uma defesa espetacular de Carlão.

O Samambaia seguiu na pressão e teve a última chance aos 44 minutos. Yuri teve espaço de fora e chutou forte, mas não levou perigo.

Segundo Tempo

O Samambaia voltou melhor e seguiu com as principais chances no início do segundo tempo — a primeira aos quatro minutos. Relre recebeu pelo meio, entrou na área, mas a finalização acabou travada.

Aos 10 minutos o Samambaia empilhou chances seguidas mas não abriu o placar. Primeiro com Naruto, que recebeu e tentou a finalização na área, mas o goleiro Carlão defendeu. Na saída de bola errada Isaque ficou com a bola e chutou firme, mas Carlão fez grande defesa novamente. No escanteio, Kauã cabeceou firme, a bola pingou no gramado e subiu.

O Samambaia ficou perto de abrir o placar outra vez aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio, houve confusão na área e a bola sobrou para Cocão, que fez o giro e finalizou. A bola tocou o travessão e saiu.

Aos 20 minutos, o Cachorro Salsicha levou perigo de novo. Wellington Rato recebeu na intermediária e, de muito longe, chutou forte, mas outra vez o goleiro Carlão fez ótima defesa.

Aos 30 minutos mais uma boa chance. A bola sobrou para Isaque que chutou firme, mas a bola só tirou tinta da trave. No lance seguinte, mais uma boa oportunidade: Vitinho recebeu na direita, avançou e finalizou, para outra defesa de Carlão.

O Samambaia seguiu na pressão e finalmente abriu o placar aos 42 minutos. Após divida, a bola subiu e João Victor foi inteligente, tirou o peso na cabeçada e deixou Vitinho na cara do gol. Ele tirou do goleiro Carlão e colocou no ângulo para marcar um belo gol, garantindo a vitória.

Ficha técnica

Cruzeiro x Samambaia

Candangão BRB 2025, Terceira Rodada

Local e horário: Ninho do Carcará, sábado (24/5), às 10h

Árbitro: Jonas Junio

Assistente 1: Felipe Oliveira

Assistente 2: João Batista

Quarto árbitro: Caio Magalhães

Cruzeiro

Carlão; Eduardo, Alan e Heitor; Bryan (João Pedro), Luis Eduardo, Kauan (Caleb) e Enzo; Julim (Carlos Magno), João Gabriel e Arthur Pacheco

Técnico: Bona

Gols: Não teve

Cartões Amarelos: Kauan e Luis Eduardo

Samambaia

Guilherme; Liedson, Adriano, Cocão e Felipe (Kauã); Wellington Rato, Yuri (Sebastyan) e Isaque; Vitinho, Naruto e Relre

Técnico: Luís dos Reis

Gols: Vitinho

Cartões Amarelos: Wellington, Naruto e Relre