Samir Xaud aposta em Ancelotti para restaurar paixão pela Seleção

Presidente da CBF eleito neste domingo (25/5), Samir Xaud falou sobre o desafio de restaurar a paixão torcedor pela Seleção Brasileiro. Ele acredita que a estabilidade institucional e a chegada de Carlo Ancelotti para treinar o time vão ajudar a reaproximar o torcedor.

“O primeiro desafio é trazer alegria novamente para as pessoas que trabalham na instituição e tentar aproximar a torcida da Seleção Brasileira. Esse trabalho sendo realizado aqui dentro com estabilidade institucional, nós teremos com certeza o reflexo lá fora”, iniciou Samir, em resposta à reportagem do Metrópoles. Veja:

“Com a chegada do novo técnico, Ancelotti, acredito que ele vai fazer um trabalho de excelência na Seleção Brasileira e assim a gente vai poder trazer o torcedor mais próximo e voltar o amor, a paixão e a vontade de assistir a um jogo da Seleção”, completou o novo presidente da CBF.

Samir Xaud também é médico

Samir registrou chapa no último domingo (18/5) para concorrer à presidência da CBF

Xaud é dono de um centro especializado em saúde, fitness e bem-estar

Samir Xaud, 41 anos

Xaud assume o cargo no lugar de Ednaldo Pereira, afastado após decisão desembargador Gabriel Zefiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Samir era o único candidato e foi eleito por aclamação. O novo presidente recebeu 103 votos, dos 141 possíveis, e vai comandar a entidade durante o mandato que se estende até 2029.