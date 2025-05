Samir Xaud é o novo presidente da CBF. Em pleito realizado neste domingo (25/5), o roraimense de 41 anos foi eleito o chefe máximo da entidade. Ele assume o cargo no lugar de Ednaldo Pereira, afastado após decisão desembargador Gabriel Zefiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ele era o único candidato e foi eleito por aclamação. O novo presidente recebeu 103 votos de 141 possíveis. Ele vai comandar a entidade com mandato até 2029. Samir Xaud sobre Ancelotti: “Dar autonomia sem interferências externas” Representantes de 20 clubes e 26 federações estiveram na sede da CBF. A Federação Paulista foi a única ausente. Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o agora presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, de 41 anos, declarou que planeja dar tranquilidade ao técnico italiano Carlo Ancelotti, que irá comandar a seleção masculina. “A gente já tem feito contatos prévios nos bastidores para dar segurança a ele, segurança jurídica. A gente precisa dar autonomia a ele, deixar trabalhar sem interferências externas”, declarou. Confira a entrevista exclusiva: Conheça Samir Xaud Candidato único à presidência da CBF, Samir Xaud tem 41 anos e é o atual presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF). Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Xaud é médico, com especialização em infectologia e medicina esportiva. Ele atua como empresário no esporte, e é dono de um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar. Eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, Xaud assumiria o cargo apenas em 2027. Seu pai, Zeca Xaud, completa 40 anos à frente da FRF em 2026, quando deixaria a cadeira vaga para que o médico assumisse o posto em 2027. No entanto, Samir terá que renunciar à presidência federação, pois não pode acumular os dois cargos.