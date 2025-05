Samuel de Assis e Miguel Falabella formam casal em “Três Graças” em família marcada por intrigas

Samuel de Assis e Miguel Falabella vão interpretar um casal em “Três Graças”, nova novela das nove que substituirá “Vale Tudo” a partir de outubro. Falabella será Kasper Damatta, um sofisticado e polêmico colecionador de obras de arte, conhecido no meio social tanto por sua elegância quanto pela fama de vigarista.

Kasper é casado com João Rubens, papel de Samuel de Assis, seu sócio nos negócios e companheiro de vida. Juntos, eles criam Maggye (Mell Muzillo), filha adotiva que entrou para a família aos sete anos de idade.

Apesar da reputação duvidosa, Kasper mantém amizade estreita com dois dos principais vilões da trama: Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferretti (Murilo Benício). Ele e João são presenças constantes nas badaladas reuniões sociais promovidas pelo casal de antagonistas.

Enquanto Kasper transita com facilidade entre os poderosos, João adota uma postura mais cautelosa. Elegante e culto, ele se dedica a estimular Maggye a estudar, viajar e ampliar seus horizontes. Embora frequente os encontros na casa de Arminda e Ferretti, João sempre observa com desconfiança as movimentações dos líderes da Fundação Ferretti.

A tranquilidade da família, no entanto, será abalada com a chegada de Lucy (Daphne Bozaski), sobrinha de Kasper. Órfã após perder os pais em um acidente de carro, Lucy vai morar com os tios, mas rapidamente se revela uma figura de caráter questionável.

Lucy começa a desaparecer com pequenas peças do antiquário da família, revendendo os objetos sem que ninguém perceba. Pior: ela manipula a situação, colocando a culpa em Maggye, e não hesita em destilar preconceito, afirmando que a prima adotiva “não tem o mesmo sangue da família”.

Essa dinâmica familiar criada por Aguinaldo Silva promete render conflitos intensos e momentos de grande tensão em “Três Graças”, que aposta em um núcleo diverso e cheio de nuances para fisgar o público.