Sandy é flagrada com o namorado em teatro de São Paulo

Neste sábado (24/5) a cantora Sandy foi vista por paparazzis no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A artista chegou no local ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade. Essa é a primeira vez que o casal aparece juntos oficialmente.

O momento registrado pelos fotógrafos é único e especial para os fãs da artista, já que o casal nunca publicou uma foto junto em suas redes sociais.

Os pombinhos foram conferir a peça do ator e humorista Gregório Duvivier, “O Céu da Língua”. O espetáculo de Gregório vem sendo amplamente elogiado. Com tons ácidos e uma mistura de tragedia e comédia que conquistaram o público.

Pedro Andrade é o primeiro relacionamento da cantora, desde o fim do casamento com Lucas Lima, que chegou ao fim em 2023.

“Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse Sandy sobre a decisão de manter o relacionamento privado.