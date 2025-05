Santa Cruz e Vasco fazem duelo pela partida de cima da tabela do sub-20

Santa Cruz e Vasco da Gama se enfrentam nesta terça-feira (20), na Arena da Floresta, em duelo decisivo pelo topo da tabela do Campeonato Acreano Sub-20. O Santa Cruz, com 6 pontos em dois jogos, busca a liderança, atualmente ocupada pelo Galvez.

O técnico Pedro Balu manterá a base do time que goleou o Andirá, com Luiggi substituindo o volante Pedrinho. Já o Vasco da Gama tem 4 pontos e, se vencer, empata com o Galvez na ponta da tabela.

A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Erismeu Silva, que estreia após sair do Humaitá, substituindo Erick Rodrigues, suspenso por expulsão na última rodada.