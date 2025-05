São João de Caruaru será transmitido na TV Brasil e na Rádio Nacional

A maior festa junina do país entra para o segundo dia de transmissão ao vivo na tela da TV Brasil e nas ondas da Rádio Nacional.

Neste sábado, 31, a partir das 21h, o público confere o São João de Caruaru, em Pernambuco, e os shows de Campina Grande, na Paraíba.

Notícias relacionadas:

No domingo, a partir das 21h30, a Rádio Nacional e a TV Brasil abrem novamente espaço para os festejos na cidade do agreste paraibano.

Serão 24 dias com 110 horas de transmissão, sempre às quintas, sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, até o dia 30 de junho. A cobertura ganhou o slogan “Do xote ao Baião, TV Brasil é São João”.

Com transmissão simultânea para os dois veículos, o especial Arraiá Brasil vai mostrar ao vivo as festas de São João do Nordeste, diretamente de Campina Grande, Caruaru e de Salvador e Amargosa, na Bahia.

A cobertura especial do São João de 2025 conta com as emissoras parceiras PREF TV de Caruaru, TVE Bahia e TV UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, com a Prefeitura de Campina Grande.

O Arraiá Brasil também pode ser acompanhado online, é só baixar os aplicativos TV Brasil play e EBC Rádios.

Ouça na Radioagência Nacional