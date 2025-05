Sarah Andrade fala sobre críticas que recebe por posicionamentos na web: “Hipocrisia”

Sarah Andrade, que participou do “Big Brother Brasil 21”, na Globo, foi uma das convidadas do Festival da Cunhã, no Amazonas. O evento que celebra a cultura da região, promovido pela também ex-BBB Isabelle Nogueira, começou no último sábado (24/5). A repórter Jaquelline Grohalski, do portal LeoDias, acompanhou a festa e conversou com a loira.

Seguida por mais de 7,9 milhões de pessoas no Instagram, Sarah falou sobre ter posicionamento forte a respeito de diversos assuntos, inclusive Bets. Questionada se tem recebido muitas críticas, a ex-BBB comentou: “Hate sempre tem, né?! A gente abre a boca na internet pra se posicionar sobre qualquer coisa e sempre vai ter quem vai concordar e quem não vai concordar com a gente. Eu acho assim, cada um tem sua consciência e sabe o que quer da vida. Eu acho que muita coisa que eu vejo na internet, que me incomoda muito, é sobre a hipocrisia”.

Ex-BBB Sarah Andrade esteve no Festival da Cunhã, promovido por Isabelle Nogueira no Amazonas Portal LeoDias Ex-BBB Sarah Andrade esteve no Festival da Cunhã, promovido por Isabelle Nogueira no Amazonas Portal LeoDias Ex-BBB Sarah Andrade esteve no Festival da Cunhã, promovido por Isabelle Nogueira no Amazonas Portal LeoDias Jaquelline Grohalski, repórter do portal LeoDias, no Festival da Cunhã, no Amazonas Portal LeoDias

Ao reforçar que, desde que ficou famosa e passou a lidar com a opinião pública, tem se incomodado ainda mais com atitudes hipócritas, Sarah bancou sua opinião. “Eu falo mesmo e eu não tô nem aí. Eu acho que assim, o pior já foi. Quando eu vejo as pessoas me atacando na internet, falando alguma coisa, eu sempre penso que o pior já foi”, disparou.

Questionada se toparia participar de “A Fazenda”, reality show da Record, a ex-BBB respondeu que, hoje, não iria. “Eu nunca vou dizer nunca porque vai saber o dia de amanhã”, entregou.