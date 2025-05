Sardinha tem o dobro de cálcio e é melhor que o leite para os ossos

O consumo de carnes magras pode trazer inúmeros benefícios ao organismo, em especial os peixes, como a sardinha. Esse grupo de alimentos não apenas é rico em ômega 3, como também ostenta vitaminas em abundância. Além disso, podem ser uma excelente fonte de cálcio, superando até o leite nesse quesito.

Leia também

Fonte natural das vitaminas D e e B12, a sardinha traz benefícios para a saúde óssea, muscular e imunológica. Segundo a nutricionista Cíntia Firmino, comer sardinhas com espinhas não somente pode auxiliar no crescimento e reparação dos tecidos, como coopera com a saúde cardiovascular e as funções cerebrais.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A sardinha é um tipo de peixe muito benéfico para a saúde

Getty Images 2 de 4

Mais peixe rico em ômega 3, a sardinha

Twomeows/Getty Images 3 de 4

Além de ser bom para os ossos, leite também contribui para o aumento de proteína no corpo

GettyImages 4 de 4

Sardinha com broa de milho e sal grosso do recém-inaugurado Tasca da Vila

Guilherme Lobão/Metrópoles

Sardinha tem mais cálcio que o leite

O peixe oferta uma quantidade considerável de cálcio, ultrapassando a quantidade presente no leite – especialmente se consumida com as espinhas. Firmino explica que uma lata de sardinhas de 120 g (com espinhas) contém cerca de 350 a 400 mg de cálcio. No caso do leite, seria preciso o dobro dessa quantidade para conseguir a mesma quantidade do nutriente.

“Quando bebemos 100ml de leite, conseguimos cerca de 150 mg de cálcio”, descreve a especialista.

A nutricionista Bruna Prado concorda com a afirmativa, e descreve que esse peixe tem nutrientes que atuam em sinergia na manutenção da saúde óssea e na redução de processos inflamatórios. “Embora o leite seja amplamente conhecido como fonte de cálcio, a sardinha em lata é uma alternativa mais eficiente”, afirma.

Apesar de a sardinha fresca também ser altamente nutritiva, a sardinha em lata se destaca quando o assunto é teor de cálcio.

Prado descreve que, no processo de cozimento e conservação, as espinhas ficam macias e são consumidas junto com o peixe, o que aumenta significativamente a ingestão desse mineral essencial.

Incluindo na dieta

A carne magra não precisa estar presente somente no almoço. Firmino sugere incluir a sardinha nos lanches da tarde e em sanduíches, colocando o peixe como recheio, ou mesmo misturada com massas e outros vegetais para um prato completo.

A salada também é uma possibilidade: a sardinha deve ser adicionada para dar um toque protéico e saboroso. Até mesmo em omeletes dá para incluir esse peixe. “Inclua sardinhas em omeletes ou fritadas para um café da manhã nutritivo e rico em proteína”, sugere.

No arroz, o peixe pode ser servido com legumes, resultando em uma refeição saborosa e balanceada.