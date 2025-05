sargento-da-fab-que-fugiu-da-pm-era-cozinheiro-em-qg-de-ato-golpista

O segundo-sargento da Aeronáutica preso nessa quarta-feira (21/5) após fugir de uma equipe da Polícia Militar do DF é Roksinaidy Sales. O praça da Força Aérea Brasileira (FAB) acelerou o carro em uma blitz da PMDF após ser informado por uma guarnição de que o veículo seria apreendido por apresentar diversas irregularidades.

O militar atuou no movimento bolsonarista e incitou mais protestos por “intervenção federal” no Brasil, em 2022.

Na época, o “sargento patriota” gravou vídeos trabalhando em uma cozinha improvisada em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Ele fez publicações no Instagram e no TikTok em pelo menos quatro dias diferentes.

Em um deles, aparece com a camisa da Seleção Brasileira, de avental, na cozinha, pedindo doações e incitando mais movimentos em quartéis. Na legenda da publicação, a frase: “Venha para o QG você também”.

O praça da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda publicou legendas como: “Os patriotas não têm dia para ir embora” e “5 refeições por dia para todos que estão acampados”.

Em 8 de setembro, antes do primeiro turno das eleições, ele chegou a postar uma filmagem em que aparece fardado comentando uma “fábula”. “A vida é assim: às vezes as pessoas estão no mesmo barco que você, mas só porque elas têm raiva do capitão do barco, elas querem afundar, mesmo que elas vão junto.”

A PMDF foi acionada após um motorista ser flagrado em alta velocidade com uma mulher na carroceria do veículo no Gama.

Diante de uma possível situação de sequestro, a equipe encontrou e abordou o motorista, que se apresentou como sargento da Aeronáutica.

Roksinaidy Sales afirmou que estava apenas oferecendo uma carona, prática que, segundo ele, seria comum na região.

Na abordagem, com apenas a CNH e sem o documento do veículo, o militar teria pedido uma “cortesia” para que o carro não fosse apreendido.

O veículo ia ser levado a um pátio do Departamento de Trânsito do DF, mas o militar acelerou e começou a fugir.

Com a fuga, a equipe policial pediu o apoio de outras unidades do Gama e de Santa Maria.

Roksinaidy aparece dirigindo perigosamente, desobedecendo às ordens de parada.

O militar foi visto jogando o veículo contra as viaturas policiais e colocando em risco a integridade física de pedestres e demais usuários da via.

A perseguição terminou no bairro Bela Vista, no Novo Gama (GO), cidade no Entorno do Distrito Federal.

Diante da gravidade e do risco gerado, o motorista foi detido e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

“Fui torturado dentro da viatura”

O sargento da Aeronáutica, além de ter publicado nas redes sociais um relato contando a versão dele sobre a situação, conversou com a coluna Na Mira. Roksinaidy disse por mensagem que o vídeo abaixo mostra que a polícia disparou duas vezes contra o carro dele.

Ele afirmou também que por ter apanhado, teve que ir ao hospital: “Fui torturado dentro da viatura, trancado onde eles colocam os presos comuns, a viatura parada no sol em frente à delegacia com os vidros fechados. Quase morri sem ar”.

Posicionamento

Em nota, a PMDF informou que, em razão da postura alterada e da resistência, foi necessário que ele fosse algemado. Além disso, teria intimidado os policiais afirmando que “acabaria com a carreira” de todos os envolvidos.

O sargento, porém, alegou ter sido agredido e torturado, e acrescentou que os militares atiraram nele e contra o veiculo. Em razão da conduta durante o acompanhamento, o militar foi multado por ultrapassar diversas barreiras eletrônicas em áreas de grande fluxo de pedestres e veículos. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran do Gama (DF).