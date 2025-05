Sargento da Polícia Militar sofre disparo acidental e é levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco

O sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, identificado como João Marcelo Varella de Souza, de 58 anos, foi vítima de um disparo acidental no início da tarde deste sábado (24), em sua própria residência, localizada na Rua 15 de Julho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares do militar, Marcelo estava sentado em uma cadeira na varanda da frente de sua casa, manuseando uma arma de fogo do tipo pistola — provavelmente com o intuito de limpá-la — quando, acidentalmente, a pistola disparou. O tiro atingiu de raspão a mão esquerda do sargento e, em seguida, a coxa da perna esquerda, com entrada e saída do projétil.

Após ouvirem o disparo, os familiares encontraram Marcelo caído e ensanguentado. Eles acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. No entanto, a perna esquerda apresentava dormência, o que levanta a suspeita de que o projétil tenha atingido um vaso sanguíneo de grande calibre ou mesmo rompido algum ligamento.

Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência.