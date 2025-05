sbt-precisa-usar-de-mais-pressa-para-corrigir-os-seus-erros

Nenhuma grande rede de televisão pode prescindir dos trabalhos de um diretor de programação. Aqui no nosso quintal, Globo, Record e SBT têm os seus, mas Band e Rede TV!, não. A simples classificação dessas TVs, com a audiência que cada uma alcança, dispensa maiores explicações. Assim como distingue bem quais são levadas a vender horários e as que não.

Guardadas as proporções, é meio que um balcão de mercadorias. Pagou, levou. Além da desqualificação, tal procedimento só colabora para o empobrecimento de suas grades.

Isto posto, não se entender como o SBT, que não aceita concessionários e possui toda uma equipe especializada no setor, comete bobagens, como as praticadas a partir das suas recentes estreias.

Não cabe na cabeça de ninguém a nova montagem das manhãs, com jornalismo-infantil-jornalismo. Isto é o maior entre todos os absurdos, porque não existe a amarração de que toda linha de programas precisa ou a menor identidade entre eles.

É como um estádio de futebol, no primeiro tempo tem uma torcida, no intervalo outra e no segundo tempo volta a primeira. Um zero, na lógica, coerência e conhecimento.

É um prejuízo que será ainda maior se deixarem como está por muito mais tempo.

Assim não

O atual comando do SBT estabeleceu como meta reconquistar a vice-liderança de audiência para o canal até 2029.

A vizinha Record, analisando os índices de audiência desses primeiros dias, entende que a concorrente vai precisar rever o plano. Espichar esse tempo.

Outra coisa

Até quando as afiliadas do SBT irão fazer cara de paisagem para o ibope do Patati Patata?

E isso não é só um detalhe. Mas a maior de todas as encrencas.

Futuro

Ontem, na Rio2C, o coleguinha Lucas Pasin ouviu o Boninho, que reafirmou seus votos matrimoniais com a Ana Furtado, mas admitiu tudo que aqui tem se falado sobre sua empresa em sociedade com Julio Casares.

Vai produzir trabalhos para várias TVs e streaming. E um reality show, claro, que “é a minha especialidade”.

Duas forças

Para botar um bom reality show no ar, na TV aberta, principalmente de confinamento ou musical, é necessário, antes de tudo, estrutura.

São centenas de profissionais para toda essa engenharia, além de um custo absurdo. Não à toa, o domínio de Globo e Record no segmento.

Por que isso?

É um sinal de juízo ao SBT, em um trabalho de recuperação, não querer se lançar agora no mundo dos realities shows, sem antes reunir condições necessárias para isso.

Tudo a seu tempo. E não querer pular etapas, por favor.

Vale dizer

Aplausos, por favor, para a direção da Record que acertou em cheio nas escolhas de Felipe Andreoli e Rafa Brites como apresentadores do “Power Couple”.

Os dois têm a temperatura do público e sabem levar na boa, sem nunca querer chamar maior atenção para cima deles.

Lions

Com direito à presença de Alarico Naves, seu superintendente comercial, a Record dará grande atenção à próxima edição do Festival Cannes Lions 2025, entre 16 a 20 de junho.

A cobertura inclui a produção de um documentário.

Barulheira – 1

O cheio de dedos e o certo pavor, por parte de alguns e de vários setores, são perfeitamente compreensíveis em não querer falar ou comentar mais profundamente o caso das restrições das bets.

O medo de se queimar e ficar mal na fita é enorme.

Barulheira – 2

Mas é importante, desde já, deixar certas coisas às claras: o projeto saiu do Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados.

Se for aprovado como foi, pode ter certeza, vai ser uma quebradeira geral. Mas, claro, terão aqueles, os de sempre, que serão privilegiados.

Palco

Maitê Padilha, após o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, se volta para o teatro.

A atriz integra o elenco de “Depois”, espetáculo com estreia marcada para julho no Teatro Gláucio Gill, em Copacabana.

E essa, agora?

O SBT havia anunciado a estreia do novo “Aqui Agora” para 2 de junho, às 18h30. Só que não! Mudou para o dia 9.

Na mesma data, às 18h, vai acontecer a estreia do “Brasil do Povo”, com José Luiz Datena na Rede TV!. Aliás, em se tratando de SBT, todas as estreias do dia 2 foram adiadas para o dia 9.

Clima

Essa esticada em “Garota do Momento”, da Globo, teve lá os seus reflexos internos.

Por exemplo, atores principais gravando capítulos “sem fala”. Quando chamados, fazem o modo figurante. Irritados, claro.

Ficou impressionado

Deepak Chopra, médico indiano radicado nos Estados Unidos e reconhecido por seus estudos na área da saúde holística, concedeu entrevista a Christiane Pelajo.

A Times Brasil CNBC exibe dia 4, em um programa especial, às 22h30. O próprio Deepak, impressionado com este encontro, pediu para incluir o conteúdo na Digital Deepak IA — a inteligência artificial pessoal dele. Chris, sempre, craque.

Bate – Rebate

• Globo confirmou Juliano Cazarré, como aqui se antecipou, no elenco de “Três Graças”…

• … Mas as expectativas estão mesmo em cima do vilão que será feito por Murilo Benício, Feretti.

• A presença do Neto, como novidade no “Jornal da Band”, não interfere no trabalho de Lívia Nepomuceno…

• … A participação dele será apenas às quintas-feiras.

• A propósito, na Record, o público está conhecendo uma nova Paloma Tocci. Mais solta e encarando diferentes desafios…

• … Uma mudança que, percebe-se, fez muito bem a ela.

• Marcado para junho no Globoplay, o lançamento de “Raul Seixas: Eu Sou”, com Ravel Andrade.

• A infantil “Meio ambiente é com a gente”, de Pedro Motta Gueiros, com direção de Joana Motta, reestreia no Teatro das Artes- Shopping da Gávea, no próximo dia 7.

• Paulo Gabriel renovou com a Record para viver Áquila, um discípulo do protagonista, na série “Paulo, O Apóstolo”.