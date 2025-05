Segunda Super Copa de Futsal Rio Branco terá inscrições abertas na próxima semana

Começa na próxima segunda-feira, dia 26, as inscrições gratuitas para a 2ª Super Copa de Futsal, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE) com apoio do deputado federal Cel. Ulysses (União Brasil), por meio de uma emenda parlamentar.

“A nossa meta é promover o maior torneio da história do futsal acreano. Esse é um grande desafio, mas vamos trabalhar para podermos realizar”, declarou o secretário Municipal de Esportes, Wendell Barbosa

24 mil de premiação

Segundo Wendell Barbosa, a premiação será de 24 mil reais para os campeões e mais as premiações individuais.

“As equipes campeãs, no feminino e masculino, irão receber 8 mil de premiação e as vices receberão 4 mil. Ainda teremos os prêmios para os melhores goleiros e artilheiros”, explicou o secretário.

Auzemir na coordenação

O desportista Auzemir Martins será o responsável pela coordenação da 2ª Super Copa de Futsal.

“Teremos dois grandes torneios no feminino e masculino. Não iremos limitar o número de atletas federados nas equipes e vamos ter uma competição fortíssima”, avaliou Auzemir Martins.

Equipes do interior

A 2ª Super Copa de Futsal terá a participação das equipes do interior.

“O evento é do município de Rio Branco, mas temos um futsal muito forte no interior e a ideia é realizar um torneio de alto nível”, disse Wendell Barbosa.