Seis pessoas vão a júri popular por morte brutal de homem no bairro Custódio Freire

Seis réus acusados de envolvimento no espancamento que resultou na morte de Josué Vieira Santos, de 55 anos, serão julgados nesta quinta-feira (22), no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. A sessão deve se estender ao longo do dia, com depoimentos de testemunhas, defesa e acusação.

Segundo as investigações, Josué foi atacado no dia 29 de abril de 2023, em um bar localizado no bairro Custódio Freire, por supostos integrantes de uma facção criminosa. A motivação teria sido uma espécie de “corretivo”, após ele ser acusado de cometer furtos na região. A vítima foi agredida com extrema violência, utilizando-se paus e barras de ferro. Socorrido ainda com vida, Josué faleceu dias depois, em 3 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Os acusados — Alexandre Ribeiro da Silva, Lucigleison da Silva Coelho, Jhulya Aline da Silva Gomes, Móises Matos de Souza, Vítor de Souza Vargas e Edcarlos Barbosa da Silva — respondem por homicídio qualificado, com as agravantes de uso de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O julgamento será conduzido pelo juiz responsável pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e poderá definir o destino dos réus, caso sejam considerados culpados pelas acusações apresentadas pelo Ministério Público.