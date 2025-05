Seleção brasileira feminina fará homenagem à ministra Marina Silva durante amistoso

A seleção brasileira de futebol feminino prestou uma homenagem à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, antes do amistoso contra o Japão, realizado na noite desta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O ato simbólico, que contou com fogos e aplausos do público, foi uma iniciativa da atacante Marta, em conjunto com as atletas da seleção. A ação teve o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e destacou a trajetória de Marina Silva na luta em defesa do meio ambiente e dos direitos das mulheres.

Marina acompanhou a entrada das jogadoras em campo e, em seguida, assistiu ao jogo no camarote da CBF.

A homenagem aconteceu poucos dias após a ministra se retirar de uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado, em meio a discussões acaloradas sobre o projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no país.

Além de reconhecer a história de Marina, o gesto também foi um posicionamento contra a misoginia, o assédio, o feminicídio e outras formas de violência enfrentadas por mulheres brasileiras.

Veja o vídeo: