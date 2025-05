sem-atendimento,-mulheres-usam-troncos-de-madeira-para-quebrar-porta-de-hospital-no-df

Duas mulheres, revoltadas com a falta de atendimento, usaram troncos de madeira para tentar quebrar a porta do pronto-socorro do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal. A cena foi registrada na tarde desta sexta-feira (23/5).

De acordo com testemunhas, o local estava lotado de pacientes que aguardavam por atendimento, como uma das mulheres, que acompanhava o filho que passaval mal. Nas imagens, é possível ver o momento em que as mulheres batem com madeiras nas portas e paredes do hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e atuou na ocorrência. Segundo a corporação, ao chegar ao local, a equipe acalmou os ânimos e conseguiu reestabelecer a ordem.

“No entanto, logo após a saída da guarnição, teve início um episódio de depredação no hospital. A PMDF foi novamente acionada, sendo informada de que três indivíduos estavam chutando portas, quebrando objetos e ameaçando vigilantes e servidores da unidade de saúde”, disse. Até o momento desta reportagem, a identidade das mulheres não havia sido revelada