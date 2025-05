Sem conversa! Christian Chávez, do RBD, deixa entrevista ao ser questionado sobre Anahí

Christian Chávez continua sem falar com Anahí. Durante o tapete vermelho do evento da “The Hollywood Reporter en Español”, na última quinta-feira (29/5), o integrante do RBD abandonou uma entrevista após ser questionado sobre a cantora. O repórter quis saber se eles continuam afastados.

“Você continua naquela posição que você mencionou alguns dias atrás, em uma entrevista, de não ter contato com Anahí?”, questionou o repórter.

Sem paciência, Christian simplesmente ignorou a pergunta e abandonou a entrevista, deixando os repórteres sem respostas na coletiva. “Eu amo vocês, pessoal”, disse, dando as costas para os veículos.

Para bom entendedor… Com essa atitude, ficou claro que a amizade entre os dois segue abalada. Eles estão sem se falar desde o fim da turnê que passou pelo Brasil em 2023.

O que aconteceu para o fim da amizade?

No ano passado, em entrevista à imprensa mexicana, o cantor abriu o jogo sobre a relação estremecida com Anahí, devido aos escândalos envolvendo a última turnê do RBD, a “Soy Rebelde Tour”, especialmente após surgirem boatos de que Anahí teria se beneficiado da fraude que estaria ocorrendo no evento.

“Não está bem, infelizmente, mas acontece. Essas coisas acontecem nas famílias. Às vezes, você se magoa com sua irmã e deixa de se falar por dois ou três meses. Não temos a mesma forma de pensar, e isso é algo que percebo desde que decidi estabelecer meus limites e disse que vou lutar pelo que quero, pelo que penso”, afirmou na ocasião.

Todavia, ele desconversou ao ser questionado sobre o motivo desse afastamento. “Olha, não vou falar sobre isso, porque eu digo uma coisa e sou mal interpretado. As pessoas interpretam de outra forma. O que posso te dizer é que, sim, nós não estamos mais unidos como éramos, mas esperamos que isso possa ser resolvido”, declarou.