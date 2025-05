Sem ouvir ou falar, repórter usa vibrações e expressões em entrevistas e conquista famosos; veja vídeo

A profissão de repórter pede escuta atenta, perguntas certeiras e improviso na medida certa. Agora imagine tudo isso sendo feito por alguém que não escuta e praticamente não fala. Esse é o caso do jornalista Adão Alves (58), conhecido como ‘Mudinho’, de Barra do Garças (MT) que tem virado notícia por onde passa — e não é à toa. Ele entrevista artistas e moradores com tanta desenvoltura que é impossível não parar para assistir.

Em um dos vídeos mais comentados nas redes nos últimos dias, ele entrevista uma dupla sertaneja usando apenas gestos, expressões faciais e leves vibrações da garganta. Sim, você leu certo: nada de palavras audíveis. A conversa se dá na base do improviso e do carisma, gerando uma interação que mais parece um show à parte. Os artistas, pegos de surpresa, não conseguem conter o riso — e o respeito.

Apesar de não ter acesso à língua de sinais no momento da entrevista, ele conduz tudo com uma presença cênica que impressiona. Usa o microfone como extensão do corpo, movimenta os olhos e as mãos com precisão quase coreográfica e, em poucos minutos, consegue arrancar declarações, causos e até algumas palhinhas dos entrevistados.

O resultado? Uma reportagem que mistura informação, entretenimento e espontaneidade na medida certa. E mais do que isso: um exemplo claro de que barreiras comunicacionais podem ser quebradas com bom humor, sensibilidade e, claro, muito profissionalismo.

Famosos como Naiara Azevedo, Matheus & Kauan e até integrantes do sertanejo raiz já mencionaram o desejo de reencontrá-lo ou conceder uma nova entrevista. Para alguns, ele é um “repórter sem palavras, mas cheio de voz”.

Nas ruas, ele também não passa despercebido. Muita gente o procura para fazer denúncias ou simplesmente para aparecer na TV. Seu jeito singular de apurar os fatos virou uma marca registrada: ele chega, aponta a câmera, sorri, vibra a garganta e deixa que a notícia flua. E funciona. Com informações do site Semana 7.

Veja o vídeo: