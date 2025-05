“Sem Querer Querendo”: conheça o elenco da série sobre o criador de “Chaves” e “Chapolin”

A Max divulgou os pôsteres da série biográfica sobre Roberto Gomez Bolaños, criador de “Chaves” e “Chapolin”. Os cartazes de “Chespirito – Sem Querer Querendo” chamaram atenção pela semelhança dos atores com os personagens que conquistaram fãs no mundo todo. A produção chegará à plataforma em 5 de junho e contará a história do mexicano que faleceu em 2014.

“Uma viagem pela trajetória do ícone mexicano Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito e criador do ‘Chaves’ e do ‘Chapolin’. Um homem que queria apenas fazer o mundo rir, e acabou dando vida aos personagens mais amados da história da TV”, publicou o streaming ao apresentar a série.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Série biográfica “Chespirito – Sem Querer Querendo” estreará na Max em 5 de junho Divulgação Voltar

Próximo

Chespirito (pequeno Shakespeare, em português) era o apelido de Roberto Gomez Bolaños, que morreu aos 85 anos. O gênio por trás dos sucessos televisivos também foi o intérprete de “Chaves”, que estreou em 1971 no México, com o nome original “El Chavo del Ocho”. No Brasil, o seriado foi ao ar pela primeira vez em 1984, no SBT.

Elenco de “Chespirito – Sem Querer Querendo”

Na produção da Max, Chaves e Chapolin Colorado serão interpretados por Pablo Cruz. O elenco principal também contará com Paola Montes de Oca (Chiquinha), Arturo Barba (Professor Girafales), Miguel Islas (Seu Madruga), Juan Lecanda (Quico), Bárbara López (Dona Florinda), Eungenio Barilotti (Seu Barriga) e Andrea Noli (Dona Clotilde).