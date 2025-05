sem-voz,-simone-mendes-chora-durante-show-e-faz-desabafo

Simone Mendes esteve no palco do Curitiba Country Festival e se emocionou ao mostrar ao público que estava sem voz. Em vídeo, publicado na web, a cantora chora com a situação, desabafa, mas foi ovacionada pelo público, que respondeu com gritos de “Simone, eu te amo”.

“Oi, gente, hoje não era para eu estar aqui hoje. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou sem voz. A minha voz está rouca, está falha. Uma das coisas piores para o artista é não fazer com excelência o que mais ama fazer”, disse a artista.

Na sequência, ela explicou que, mesmo diante da situação, não poderia deixar de ir ao palco para abraçar o público. “Eu espero que vocês sejam a minha segunda voz nessa noite e que a gente faça um show lindo”, completou.

Após o desabafo, o público passou a gritar “Simone, eu te amo” e deixou a artista emocionada. Simone ainda pontuou que precisava gravar um DVD na cidade. Confira o vídeo aqui.