sem-voz,-simone-mendes-chora-durante-show:-“uma-das-piores-coisas-para-o-artista”

Simone Mendes foi às lagrimas durante sua apresentação no Curitiba Country Festival, no último domingo (25/5), após subir no palco com dificuldades vocais. Mesmo com a voz rouca, a artista decidiu não decepcionar os fãs presentes e seguir com o show.

“Não sei se vocês estão percebendo, mas estou sem voz, a minha voz está rouca, falha. Uma das coisas piores para o artista e não poder fazer com excelência o que mais ama fazer. Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês, espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo”, declarou ela, diante da plateia.

Visivelmente abalada, Simone recebeu declarações de amor da plateia, que entoava: “Simone, eu te amo”. Mais cedo, em seus stories, a artista já havia compartilhado com os seguidores que não estava bem vocalmente: “ruim voz hoje”, enquanto mostrava cuidados para tentar amenizar o problema antes da apresentação.