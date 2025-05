semana-na-tv:-falha-em-“vale-tudo”,-desabafo-no-gnt-e-contrato-renovado-na-globo

A Semana na TV entre 19 e 23/5 teve como um dos destaques a falha que aconteceu durante a transmissão de um dos capítulos da novela “Vale Tudo”, no horário nobre da emissora. Por volta das 21h20, uma troca de cena acabou sendo interrompida por duas pessoas sentadas em poltronas em um estúdio da emissora.

O momento durou quase um minuto e rendeu muitos comentários nas redes sociais, já que os telespectadores ficaram sem entender o que estava acontecendo.

Falha técnica chamou a atenção de telespectadores da Globo Reprodução: Globo Eduardo Sterblitch Reprodução / GNT Diretora de TV, Amora Mautner, fala sobre seus 35 anos dirigindo novelas na emissora Reprodução/Instagram Molina (Rodrigo Lombardi) em "Mania de Você": executivo irá retornar ainda mais cruel Reprodução/TV Globo Juliette Freire – Foto: Reprodução/Instagram Raquel (Taís Araujo) vai mudar de visual em "Vale Tudo": cabelo ficará parecido com o da própria atriz Reprodução/Instagram

Globo explica falha

A emissora enviou uma nota esclarecendo o que aconteceu durante a interferência na transmissão da novela das nove: “A interferência no capítulo de ‘Vale Tudo’ foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro”, informou.

Que gafe!

Durante o “Papo de Segunda”, do GNT, Eduardo Sterblitch surpreendeu os colegas no estúdio ao revelar como quase foi demitido quando trabalhava na RedeTV! após um incidente com o terno do patrão. A roupa era avaliada em 60 mil dólares e pertencia a um dos donos da emissora. O humorista sujou o traje com tinta prateada após se aproximar caracterizado como Freddie Mercury Prateado.

“Quando juntava muitos jornalistas, eu ia com o microfone para o meio da multidão, porque eu era só mais um da imprensa, mas tinha o azar de estar pintado. Aí sujei o terno de 60 mil dólares do dono da RedeTV!. No dia seguinte, teve uma ligaçãozinha pedindo minha cabeça. […] Não conseguiram”, pontuou.

Nada de afastamento

A Globo negou a possibilidade de que a diretora Amora Mautner tenha sido afastada das gravações de “Êta Mundo Melhor!”, como estava sendo especulado. Muitas pessoas acreditaram que isso aconteceu por conta de supostas reclamações de funcionários nos bastidores e nas redes sociais.

Contrato renovado

Diferente do que está acontecendo com vários artistas do elenco da Globo, Rodrigo Lombardi renovou seu vínculo com a emissora. As informações da coluna Play, do jornal O Globo, apontam que a emissora e o galã teriam firmado um novo acordo de longo prazo.

Novo desafio

Juliette Freire passou por grandes reviravoltas em sua vida pessoal e profissional desde sua participação no “Big Brother Brasil”, de onde saiu campeã. Agora, a cantora recebeu uma nova oportunidade da Globo e estreou como uma das apresentadoras do programa “Saia Justa”, do GNT.