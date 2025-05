semente-rica-em-vitamina-e-acaba-com-as-rugas-e-freia-o-envelhecimento

Muito usada em pães e receitas do dia a dia, a semente de girassol vai além do sabor: é um alimento poderoso e repleto de nutrientes. Rica em vitamina E e vitaminas do complexo B, ela se destaca por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que atuam diretamente na proteção das células do corpo.

Esse efeito protetivo ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, retardando o surgimento de rugas e fortalecendo o organismo contra doenças graves. Incluir a semente de girassol na dieta é uma forma simples e eficaz de cuidar da saúde de dentro para fora.

