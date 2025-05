Senac Acre abre processo seletivo para orientadores educacionais em Rio Branco; veja como concorrer

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DR/AC) anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de orientadores educacionais, com vagas destinadas exclusivamente à Unidade Operativa NEP – Núcleo de Educação Profissional, em Rio Branco. As inscrições serão realizadas nos dias 20 e 21 de maio de 2025, exclusivamente pelo site oficial da instituição.

A seleção contempla vagas efetivas nas áreas de Gestão (cinco vagas), Estética (uma vaga) e Informática/Redes (uma vaga), com atuação na unidade do NEP – Núcleo de Educação Profissional.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, entre às 8h do dia 20 de maio até às 23h59 do dia 21 de maio de 2025, por meio do site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir graduação na área correspondente à função. No caso de Gestão, são aceitos diplomas em Administração, Economia, Contabilidade, Logística ou Recursos Humanos. Para a vaga em Estética, é exigida formação em Farmácia ou Biomedicina. Já para a área de Informática/Redes, é necessário ter curso superior em Rede de Computadores, Sistemas de Informação, Ciências da Computação ou áreas afins.

Além da formação acadêmica, é obrigatória a comprovação de experiência em práticas pedagógicas.

O processo seletivo será composto por três etapas: análise curricular, avaliação comportamental e prova prática. A análise curricular levará em conta a titulação, capacitações e experiência profissional do candidato. Na etapa comportamental, serão avaliadas competências como proatividade, comunicação e trabalho em equipe. A prova prática consistirá na apresentação de uma aula expositiva, analisada com base em critérios como domínio do conteúdo, planejamento e capacidade de interação.

Os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem garantia de estabilidade. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, conforme critérios do Senac.

Mais informações sobre requisitos, etapas e cronograma podem ser consultadas nos Comunicados nº 006/2025, 007/2025 e 008/2025, que tratam, respectivamente, das vagas para Gestão, Estética e Informática/Redes. Os documentos estão disponíveis no site oficial do Senac Acre.