Moradores de Carinhanha, município localizado no Sudoeste da Bahia, estão preocupados com supostos avistamentos de uma figura estranha e desconhecida. Segundo relatos, a imagem, do que seria aparentemente um homem encapuzado, tem sido flagrada perambulando pelas ruas e espaços públicos da cidade sobretudo no período da noite.

Além de ter chamado atenção dos moradores, o caso virou notícia. Nas redes sociais, a comunidade apresenta opiniões divididas. Enquanto alguns compartilham experiências sobrenaturais afirmam acreditar que trata-se de algo do tipo, outros criticam a situação e afirmam que a pessoa por trás da fantasia está colocando a própria vida em risco. Segundo o veículo local Alerta Bahia, a criatura foi vista em diversos pontos da cidade, como nas imediações do cemitério municipal, nas ruas das Pistas I, II e III e próximo à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura Municipal. “Polícia sofre demais, agora tem até fantasma presente nos plantões da guarnição”, criticou um internauta. “Eu acredito, pois há alguns anos um homem me acompanhou da frente do cemitério até a minha casa. Era tarde da noite, mas acabou sendo uma lição para minha vida. Foi bem assustador”, relatou outra pessoa. Em um vídeo compartilhado pelo Alerta Bahia, moradores da região gravam a figura e demonstram medo e surpresa. Enquanto é flagrada, a sombra desconhecida parece tentar se esconder atrás de um muro. Em áudios que circulam entre os moradores da região, algumas pessoas compartilham relatos de quem viu o encapuzado. “Ele some do nada, aparece num lugar, aparece em outro.” “Ele costuma ficar localizado na esquina do cemitério. Inclusive, ontem, a vizinha viu ele agachado no escuro. O filho dela trabalha à noite e está assustado. Esses dias, na hora que ele chegou, viu ele agachado no escuro, com uma vela. A roupa é preta, é tudo preto, nem os olhos dá para ver”, declarou uma mulher. Veja o vídeo A coluna entrou em contato com a Polícia Civil do Estado da Bahia para verificar se houve registro de alguma ocorrência relacionada ao “senhor das trevas” e se algum inquérito foi instaurado. Até a mais recente atualização desta reportagem, porém, não houve respostas.