Sequência de “O Diabo Veste Prada” estreia em maio de 2026, diz revista

A sequência do filme “O Diabo Veste Prada” tem estreia prevista para maio de 2026. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (22/5) pela Variety. Apesar da expectativa dos fãs da produção, Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway ainda não tiveram o seu retorno confirmado à produção

Ainda de acordo com a revista, o enredo do próximo filme acompanha Miranda Priestly enquanto ela lida com o declínio da publicação de revistas tradicionais. A vilã deverá enfrentar Emily Blunt (Anne Hathaway), agora uma executiva poderosa de um grupo de luxo que controla os investimentos publicitários dos quais Miranda precisa desesperadamente.

Anne Hathaway, Anna Wintour Photo by Charles Sykes/Invision/AP

O filme original, lançado em 2006, tornou-se um clássico contemporâneo e consolidou-se como um dos ícones da cultura pop do século XXI. A obra, marcada por frases e cenas antológicas, conquistou uma legião de admiradores ao redor do mundo. Ainda não há informações sobre o início das filmagens ou outros nomes confirmados no elenco.