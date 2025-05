Séries brasileiras colocam o país na rota do turismo internacional

Rio de Janeiro — Filmes e séries têm se consolidado como grandes impulsionadores da cultura brasileira no exterior. A representação musical, artística e social do país nas produções audiovisuais chama a atenção do público e passou a ser explorada com mais intencionalidade pelas produtoras.

O sucesso de Ainda Estou Aqui, por exemplo, aumentou o interesse pela casa onde Rubens Paiva morou, hoje procurada por visitantes. Já o frevo, retratado no longa O Agente Secreto, também gerou curiosidade no público.

Produções como Ilhados com a Sogra, da Netflix, seguem o mesmo caminho. As praias paradisíacas mostradas na série viraram destino de férias de muitos espectadores e têm ganhado destaque entre o público estrangeiro.

Estudos da Netflix em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostram que 44% dos estadunidenses e 25% dos asiáticos escolhem o destino de viagens baseados em séries. Além disso, ao ver uma produção brasileira com local marcante, a chance do espectador escolher o Brasil para viajar fica três vezes maior.

“O audiovisual é uma ferramenta poderosa, fundamental também para a promoção turística. Muitas pessoas decidem seus destinos de viagens incentivadas por algum filme ou série que assistiram. O conteúdo audiovisual e o talento brasileiro são reconhecidos pela qualidade, carregam a nossa identidade cultural e conquistam, cada vez mais, corações em todo o mundo”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur, na Rio2C.

Novas iniciativas

Inspirados em séries de sucesso mundial como Cidade Invisível, gravada na Floresta Amazônica, e Casamento às Cegas Brasil, com localidades paradisíacas em São Paulo e Santa Catarina, a Netflix pretende desenvolver novos produtos para trazer novos fãs ao Brasil.

“As histórias que contamos ajudam a projetar o país para o mundo e geram impacto direto na economia local, na cultura brasileira e no turismo aqui no Brasil, tanto de público doméstico, quanto internacional ”, garante Mariana Polidorio, diretora de políticas públicas da Netflix.

Para além das novas produções, a Netflix e a Embratur também anunciaram, durante o Rio2C, um acordo de cooperação para potencializar o turismo por meio das produções audiovisuais brasileiras.

A parceria também prevê o lançamento de um guia de viagem que reunirá roteiros e experiências turísticas baseadas em títulos de destaque da Netflix que tiveram alto engajamento local e global.

