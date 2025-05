Servidores da Educação protestam em frente à Câmara de Rio Branco e fecham rua

Na manhã desta terça-feira (27), servidores da educação municipal realizaram um protesto em frente à Câmara de Vereadores de Rio Branco. O ato bloqueou a Rua Hugo Carneiro e reuniu professores, mediadores e outros profissionais da área, que cobram da Prefeitura o reajuste salarial da categoria.

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, o reajuste é uma reivindicação que vem sendo debatida há meses, mas que não tem recebido a devida atenção do Executivo municipal.

“Esse é um reajuste que está sendo negociado há alguns meses, a Prefeitura simplesmente não ouve. Os professores, os servidores da educação, merendeiros, mediadores, estão desde a semana passada, fizeram aquele protesto ali na frente da prefeitura. Hoje estão aqui na Câmara, legitimamente cobrando o seu reajuste”, afirmou.

Rosana explicou que os servidores não estão pedindo aumento, mas sim uma recomposição inflacionária, para corrigir a defasagem acumulada nos salários. “Eles não estão pedindo aumento, estão pedindo um reajuste, uma correção monetária do valor que, todo ano, fica defasado”.

A sindicalista ainda fez um apelo aos vereadores para que se sensibilizem com a situação da categoria.

“Agora, aqui na Câmara, nós estamos até falando que muitos dos filhos deles estão na escola pública. Acho que é a hora da Câmara também pensar nesse período. Com certeza, a base, a oposição, têm que se unir e valorizar a categoria que cuida do futuro dos nossos filhos”.

O protesto em frente à Câmara busca pressionar os vereadores a intercederem junto à Prefeitura para que as demandas da categoria sejam atendidas.