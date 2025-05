Servidores da Prefeitura são atacados por mulher em surto no Acre; PM é acionada

Dois servidores da Prefeitura de Plácido de Castro, no interior do Acre, foram feridos por uma mulher em surto na tarde de terça-feira (27), enquanto participavam de uma operação de tapa-buracos na rua principal do bairro Olária. Leovaldo Rosa Lopes, de 58 anos, operava uma máquina quando foi atingido no pescoço, e João Luiz, da Secretaria de Comunicação, foi ferido no braço direito ao tentar registrar imagens da ação. Os dois foram socorridos por colegas até a chegada do SAMU.

A agressora, de 37 anos, é paciente do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) e tem histórico de transtornos psiquiátricos. De acordo com testemunhas, ela se incomodou com o barulho das máquinas e saiu de casa armada com uma faca. Primeiro, feriu João Luiz, que conseguiu fugir mesmo lesionado, e em seguida atacou Leovaldo, que não percebeu sua aproximação devido ao ruído da máquina. Há relatos de que a mulher seja sobrinha de Leovaldo e já tenha apresentado surtos anteriores.

Após o ocorrido, a mulher permaneceu sentada em frente à própria casa até ser detida pela Polícia Militar e levada à Delegacia de Plácido de Castro. Por conta de sua condição psiquiátrica, ela é considerada juridicamente incapaz e não deverá responder criminalmente. Leovaldo foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco e pode precisar de cirurgia, enquanto João Luiz permanece em observação após receber pontos no ferimento.