Servidores da Saúde acampam na Aleac e decidem por greve, caso Governo não envie PCCR

Os servidores da Saúde do Acre acamparam mais uma vez na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (27), para cobrar do Governo do Estado o envio do projeto do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) à Casa do Povo.

Os manifestantes acataram a sugestão do deputado Adailton Cruz de deflagrar greve geral no próximo dia 17 de junho se o Governo não apresentar o projeto até lá. O Executivo disse anteriormente que aguarda uma brecha no orçamento do Estado, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para atender à categoria.

“O objetivo é chamar a atenção do governo e dizer que o projeto precisa chegar na Assembleia Legislativa. Os prazos de quase um ano de negociação já foram extrapolados e agora a categoria vai deflagrar greve dia 17 de junho se não houver tratativa. E, entrando em greve, a categoria, os trabalhadores só vão suspender a greve quando o projeto chegar na Assembleia. Então, se até dia 17 não chegar, é greve, é parada geral”, afirmou o parlamentar.

Adailton prometeu ainda que, se a categoria deflagrar greve, ele vai destinar todo o seu salário do mês para o movimento grevista.

Após ocuparem a entrada da Aleac, os manifestantes subiram para o Salão Marina Silva.