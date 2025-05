Seu Jorge relembra a morte do irmão e período em situação de rua: “Eu era invisível”

No programa “Fantástico” exibido neste domingo (25/5), o cantor e ator Seu Jorge compartilhou momentos marcantes de sua vida, incluindo a perda de seu irmão e o período em que viveu em situação de rua.

“Eu saía para trabalhar, por volta das 12h e meu irmão saía cerca de 10h30. Neste dia, estava tocando uma música do Fleetwood Mac no rádio e eu não queria ouvir a música. Fui mesquinho, briguei com ele por causa da música e fui para o trabalho. Quando eu voltei, ele estava morto. Essa é uma coisa que vou carregar para o resto da vida, e isso me marca”, refletiu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Seu Jorge relembra momentos em que viveu nas ruas e perca do irmão no “Fantástico” Reprodução/Instagram Seu Jorge relembra momentos em que viveu nas ruas e perca do irmão no “Fantástico” Reprodução/Instagram Seu Jorge relembra momentos em que viveu nas ruas e perca do irmão no “Fantástico” Reprodução/Instagram Seu Jorge e Roberta Miranda Créditos: Leca Novo Péricles e Seu Jorge Fotos: Will Aleixo/Caio Duran/Duda Aquino Voltar

Próximo

Vitório, irmão do artista, morreu vítima de um assassinato, em 1990. Durante a entrevista, Seu Jorge também relatou as dificuldades enfrentadas após a tragédia, incluindo o tempo que passou vivendo nas ruas, cerca de 7 anos.

“Quando eu estava com meu violão eu despertava muita curiosidade, as pessoas queriam saber como fui parar ali. Na medida em que as pessoas me ouviam elas ficavam bastante surpresas, sem meu instrumento eu era invisível”, revela.

Seu Jorge ainda destacou a importância do apoio que recebeu para superar os desafios e construir sua carreira na música e no cinema.