Show de Anderson Freire emociona público e lota estádio em Mâncio Lima; VEJA IMAGENS

Na noite desta quinta-feira (29), Mâncio Lima viveu um momento especial de fé e celebração com o show do renomado cantor gospel Anderson Freire. O evento, realizado no Estádio Totão, fez parte da programação em comemoração aos 48 anos de emancipação política do município e reuniu uma multidão de fiéis e admiradores da música cristã.

Com um repertório que incluiu grandes sucessos de sua carreira, Anderson Freire emocionou o público presente com canções que exaltam a fé e a esperança. “É uma felicidade muito grande poder cantar aqui em Mâncio Lima e participar desse momento tão importante para todos vocês”, declarou o artista, visivelmente tocado pela receptividade do público.

O prefeito Zé Luiz celebrou a realização do evento e ressaltou a importância de proporcionar momentos como esse à população. “É uma alegria imensa poder trazer um artista nacional como o Anderson Freire para celebrar com o nosso povo esse momento tão especial para Mâncio Lima”, afirmou.

A celebração contou ainda com a presença do deputado federal Zezinho Barbary e do vice-prefeito Andinho Silva. Ambos destacaram o papel da cultura e da fé nas festividades do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento das tradições locais e o bem-estar da população.