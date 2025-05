simone-perde-voz-em-show:-especialista-explica-risco-e-cuidados-para-cantores

Mesmo com a voz rouca, a cantora Simone continuou sua apresentação no Curitiba Country Festival, no último domingo (25/5), e revelou estar enfrentando dificuldades vocais. Ao portal LeoDias, o fonoaudiólogo Simon Wajntraub explica que esse é um problema ao qual muitos cantores, artistas e comunicadores devem estar atentos, e que exigem rotinas intensas de cuidados e treinos.

“É muito comum, principalmente em artistas que fazem muitas apresentações e não conseguem manter uma rotina de repouso sem estresse”, explica.

“Uma das coisas piores para o artista e não poder fazer com excelência o que mais ama fazer. Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês, espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo”, declarou Simone Mendes emocionada após cantar mesmo sem voz diante dos fãs.

O especialista explica que, mesmo que seja impressionante a dedicação de cantores como Simone, forçar as cordas vocais em momentos como estes podem causar sérios danos a voz dos artistas.

“A perda de voz constante pode deixar sequelas nas cordas vocais, podendo dar nódulos, paralisia de pregas vocais, rouquidão e voz trêmula e falhando”, explica.

Além disso, o fonoaudiólogo alerta para remédios caseiros que, não só não substituem os tratamentos adequados, como também podem prejudicar ainda mais as cordas vocais.

“Bochechos com produtos para melhorar a voz não tem fundamento, visto que se entrar líquidos na laringe e atingir o pulmão pode levar até a morte. Beber líquidos extremamente gelados ou super quentes também prejudica a laringe com a transmissão do frio ou calor em excesso. Por último, também não é aconselhável fumar, pois todos os produtos de tabaco causam danos seríssimos nos órgãos fonadores”, completa Wajntraub.