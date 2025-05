sintomas-de-avc:-saiba-sinais-iniciais-que-podem-passar-despercebidos

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição muito preocupante e que é responsável por mais de 6 milhões de mortes anuais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, segundo a organização, 100 mil pessoas falecem por ano por conta de complicações da doença.

“O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo em uma parte do cérebro é interrompido, levando à morte de células cerebrais. Isso pode causar déficit funcional que, muitas vezes, é permanente em alguns pacientes que sobrevivem”, explica Marco Py, neurologista do Hospital São Lucas Copacabana, que faz parte da Rede Américas.

Apesar de ter sintomas característicos, certas manifestações do AVC podem passar despercebidas no dia a dia. Isso atrasa o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Sintomas iniciais de AVC

Exemplos de sintomas clássicos são fraqueza súbita ou sensação de formigamento em um dos lados do corpo, que pode ser interpretada como cansaço ou estresse pela rotina, principalmente depois de um longo dia de trabalho. Outro sinal comum do AVC é dor de cabeça intensa, que tende a ocorrer sem motivo aparente. Muitas vezes, ela é ignorada e vista como uma enxaqueca ou cefaleia tensional.

“Um sintoma clássico do AVC que pode passar despercebido é a confusão mental, acompanhada, principalmente, por dificuldade de encontrar palavras que se deseja falar, mas que não vêm à memória com facilidade. Em muitos casos, sobretudo em pacientes com mais idade, esse sinal é visto como um simples esquecimento e não é investigado”, detalha Py.

