Sobe para 25 número de países que suspenderem compra de frango do Brasil

Três novos países suspenderam a compra de carne de frango uma semana depois da identificação de gripe aviária em uma granja de Montenegro, município do Rio Grande do Sul. Agora entram na lista Albânia, Namíbia e Índia. Com isso, aumenta para 25 países, além da União Europeia, a quantidade dos parceiros que interromperam as importações de aves brasileiras.

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que novos países se somaram à lista de nações que adotaram restrições à importação de carne de aves brasileira, em função da detecção de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Montenegro (RS).

Três novos mercados, Albânia, Namíbia e Índia, anunciaram a suspensão das importações de todo o território brasileiro. Já Angola optou por restringir as compras do estado do Rio Grande do Sul.

Com a inclusão desses países, a situação atual das exportações está da seguinte forma: