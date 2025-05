Sócio da Laser Fast teve R$ 28 mi bloqueados por “calote cabeludo”

O sócio-administrador do Grupo Fast, David Jhonatas dos Santos Pinto (foto em destaque), responsável pela rede de depilação Laser Fast, teve R$ 28 milhões em bens e valores bloqueados.

A suspensão de serviços e o bloqueio do perfil da empresa no Instagram foram determinado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

David Pinto tem mais de 961 mil seguidores nas redes sociais, onde se apresenta como mentor de negócios. Ele também vendia um curso para “ajudar empreendedores a expandir as empresas” e “ensinar” a viver de royalties.26

Em sua página oficial, o Grupo Fast se autointitula “um dos maiores players no mercado”, dando destaque ao fato de a Laser Fast ter sido inaugurada em 2018 e possuir mais de 200 lojas por todo o Brasil e nos Estados Unidos.

Veja imagens:

David Pinto, coach e dono do Grupo Laser

Método de viver de Royalties

Publicação da Laser Fast nas redes sociais

Mentoria com David Pinto

37 mil reclamações

Após uma série de reclamações no Distrito Federal e em outros estados, que acusam a empresa de calote, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou a denúncia ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

De acordo com o MPDFT, há mais de 37 mil reclamações contra a empresa, das quais 13.708 não foram respondidas.

O MP também aponta que os consumidores não receberam os serviços contratados nem os reembolsos devidos, o que justifica a adoção de medidas urgentes, como a suspensão das atividades e a devolução dos valores pagos.

“Quanto às empresas localizadas fora do Brasil, o MP poderá tentar notificá-las diretamente nos Estados Unidos, mas, para maior eficiência, a intimação será feita por meio de representantes ou escritórios da empresa no Brasil”, informou a Promotoria.

Leia também

Denúncias feitas ao Metrópoles:

Em março, a coluna Na Mira recebeu uma denúncia de uma cliente de 29 anos, que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal.

Ela contratou um pacote de depilação na Laser Fast em 2024, no valor de R$ 1,1 mil, e não fez os procedimentos por causa do fechamento de algumas unidades.

Ao postar um vídeo nas redes sociais, uma enxurrada de seguidores de vários estados comentou que havia passado pela mesma situação.

Em 3 de maio, uma funcionária da Laser Fast, da unidade do Gama (DF), denunciou que ela e outros trabalhadores estavam sendo ameaçados por clientes, que chamavam as atendentes de “ladras e mentirosas”.

As clientes queriam que os pacotes de procedimentos estéticos fossem realizados, porque elas já haviam pago os planos.

A mulher revelou que o desligamento da empresa, por questões de adoecimento psíquico, devido à pressão enfrentada na rotina de trabalho.

Ela destacou também que todos os trabalhadores já estavam enfrentando problemas trabalhistas com a Laser Fast, como falta de FGTS, do 13º salário que não foi pago, falta de comissão, irregularidades no vale-alimentação, além de salários atrasados desde março.

Bloqueio de bens

A Justiça atendeu aos pedidos do MP e bloqueou R$ 28,2 milhões em bens da empresa — quantia que inclui o pedido de R$ 10 milhões por danos morais coletivos e que poderá ser ajustada futuramente.

A decisão também suspende de forma imediata os serviços on-line da companhia e bloqueia o domínio laserfast.com.br e o perfil da empresa no Instagram, principal meio de propagação e publicidade. Também obriga a Laser Fast a divulgar publicamente o encerramento das atividades.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa de David Pinto. O espaço segue aberto para posicionamentos.