Socorro Neri é a única parlamentar federal do Acre a demonstrar apoio a Marina Silva

Após os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), durante sessão no Senado na última terça-feira (27), diversas manifestações de apoio surgiram por parte de políticos e entidades da sociedade civil. Desde então, centenas de notas públicas têm sido divulgadas em defesa da ministra acreana.

Apesar da mobilização nacional, até esta quinta-feira (29), nenhum dos parlamentares federais do Acre havia expressado apoio público à ministra. A única exceção foi a deputada federal Socorro Neri (PP), que também já foi prefeita de Rio Branco. Embora não tenha se manifestado oficialmente ou feito publicações em suas redes sociais sobre o episódio, Socorro esteve com Marina em um encontro na quarta-feira (28).

De acordo com a própria ministra, o gesto fez parte de uma visita da bancada feminina da Câmara. “20 deputadas vieram me abraçar e reiterar seu apoio e solidariedade diante do desrespeito e tentativa de intimidação que sofri”, declarou Marina.