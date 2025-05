Soft launch: entenda a nova forma “discreta” de revelar um novo amor

Se você é ativo nas redes sociais, com certeza já ouviu falar do termo soft launch. Não conhece? Então, você provavelmente já viu um amigo postar uma foto bem discreta de um pretendente, mostrando só a blusa ou escondendo o rosto do amado.

Leia também

Pois é! Isso é um soft launch, nova tendência ditando o jeito que as pessoas revelam que estão em um relacionamento nas redes sociais. Ele nada mais é do que mostrar que você está namorando, mas sem expor o seu crush 100% na internet.

O beijo pode ter significados variados, dependendo da cultura

O soft launch vem ganhando cada vez mais sucesso entre os jovens que gostam de publicar sobre suas vidas nas redes sociais, mas preferem manter a vida pessoal fora da internet. Além disso, a tática é ótima para atiçar um mistério entre seus seguidores na hora de anunciar que não está mais no clube das solteiras.

Então, se você ficou interessada, nós te ajudamos a anunciar de forma discreta o seu namorado nas redes sociais. Vamos lá!

Foto apenas das sombras

Esse aqui é a coisa mais fofa do mundo! Tire uma foto beijando seu parceiro, ou apenas andando de mãos dadas. Porém, ao invés de mostrar vocês dois, a imagem na verdade é da sombra de vocês no chão. Fofos!

Continue a leitura no site TodaTeen, parceiro do Metrópoles.