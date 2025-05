Solange Almeida conta como surgiu o forró de “Abracadabra”, que conquistou a web

Era mais um dia comum na rotina da diva do forró Solange Almeida, entre uma cidade e outra para se apresentar. Em uma viagem para São Paulo, se divertia compondo uma versão do hit “Abracadabra”, de Lady Gaga. Após um vídeo despretensioso gravado pelo camareiro, ela estava na boca do povo.

“Abra Essa Porta” ganhou um clipe no YouTube menos de uma semana depois de ser escrita por Solange. Isso tudo por conta da grande “sorte” do viral às vésperas do São João. Em entrevista ao portal LeoDias, a cantora disse porque decidiu incorporar a mother monster nordestina.

“Foi um pedido de fãs. Quando tem uma música em alta eles já vem me pedir: ‘Sol, faz uma versão da Lady Gaga’. Eu recebi umas canções já feitas. Porém, eu sempre gosto de empoderar mulheres, colocar a mulher para cima. Por isso que quando eu fiz “Abra Essa Porta” eu coloquei a mulher por cima”, disse a artista ao portal.

Além do viral, Solange promete cantar o novo hit nos 38 shows que fará na maratona de São João no mês de junho, além de comemorar a popularidade.

“A versão está aí na boca do povo, e veio junto com a notícia de que sou a artista feminina de forró com mais ouvintes nas plataformas. Muito feliz”, finalizou.